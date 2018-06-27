Тема возможного вклада Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта обсуждена в МИД

27 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Анджеем Каспшиком. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Сопредседатели Минской группы и личный представитель действующего председателя ОБСЕ проинформировали министра о ситуации в зоне конфликта и предпринимаемых ими усилиях по нагорно-карабахскому урегулированию. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ, а также возможный вклад Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
В рамках визита сопредседателей Минской группы состоялась их встреча с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко.-0-
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