Тема возможного вклада Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта обсуждена в МИД

27 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Анджеем Каспшиком. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Сопредседатели Минской группы и личный представитель действующего председателя ОБСЕ проинформировали министра о ситуации в зоне конфликта и предпринимаемых ими усилиях по нагорно-карабахскому урегулированию. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ, а также возможный вклад Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В рамках визита сопредседателей Минской группы состоялась их встреча с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко.-0-