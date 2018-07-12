Темы миграции и ЦУР обсуждаются на встрече спикеров стран Центральной и Восточной Европы в Варшаве

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темы миграции и достижения Целей устойчивого развития обсуждаются на встрече спикеров стран Центральной и Восточной Европы в Варшаве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Вице-спикер Палаты представителей Болеслав Пирштук принимает участие в третьей встрече спикеров парламентов стран Центральной и Восточной Европы в Варшаве. На форум прибыли председатели и заместители председателей парламентов Азербайджана, Армении, Болгарии, Венгрии, Грузии, Литвы, Македонии, Мальты, Сербии, Словении, Чехии, представители других иностранных государств. "Повестка дня мероприятия включает обсуждение тем, имеющих региональное и глобальное значение: энергетика, транспорт, Цели устойчивого развития, парламентская дипломатия, миграционная политика", - проинформировали в пресс-службе. На церемонии открытия с приветственным словом к участникам встречи обратились спикеры Сейма и Сената Польши Марек Кухтинский и Станислав Карчевский.

Болеслав Пирштук представил доклад о роли парламентов в достижении ЦУР. Он отметил большое значение, которое придается в Беларуси этому вопросу. "Заместитель председателя Палаты представителей подчеркнул, что Беларусь уже приступила к работе по выполнению Целей на национальном уровне, учрежден пост Национального координатора, создана и действует рабочая группа Национального собрания по их достижению", - рассказали в пресс-службе.

В Палате представителей обратили внимание, что белорусские парламентарии ведут широкую дискуссию на международной арене по темам, посвященным достижению Целей. Так, на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая завершилась 11 июля в Берлине, была единогласно принята белорусская резолюция "Продвижение цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ". Документ вошел в итоговую декларацию. Резолюция призвана содействовать продвижению цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ. "Это, в частности, созвучно Цели №8 - стимулирование устойчивого экономического роста путем достижения более высоких уровней производительности и за счет технологических инноваций", - пояснили в пресс-службе.

Болеслав Пирштук провел встречи с вице-маршалами польского Сейма Рышардом Терлецким и Беатой Мазурек, а также сопредседателем польско-белорусской парламентской группы Сейма Адамом Андрушкевичем, где были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия. Кроме того, вице-спикер встретился с заместителем председателя Национального собрания Армении, сопредседателем межпарламентской армяно-белорусской комиссии по сотрудничеству Эдуардом Шармазановым. Стороны обсудили вопросы, связанные с проведением очередного заседания комиссии.-0-

Фото Палаты представителей