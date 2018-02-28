ТКГ договорилась о разведении сил в районе станицы Луганской 5 марта

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о разведении сил в районе станицы Луганской 5 марта. Об этом сегодня журналистам сообщил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Стороны выразили намерение развести силы и средства в районе станицы Луганской 5 марта при условии полного соблюдения режима прекращения огня", - сказал Мартин Сайдик.
Рабочая группа по безопасности, по его словам, обсуждала общую ситуацию в зоне конфликта и вопросы соблюдения режима прекращения огня. "Участники подчеркнули важность отвода тяжелого вооружения, разведения сил и средств, а также обеспечения безопасности гражданской инфраструктуры, в том числе школ, детских садов и больниц", - добавил дипломат.-0-
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