ТКГ договорилась о разведении сил в районе станицы Луганской 5 марта

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о разведении сил в районе станицы Луганской 5 марта. Об этом сегодня журналистам сообщил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стороны выразили намерение развести силы и средства в районе станицы Луганской 5 марта при условии полного соблюдения режима прекращения огня", - сказал Мартин Сайдик.

Рабочая группа по безопасности, по его словам, обсуждала общую ситуацию в зоне конфликта и вопросы соблюдения режима прекращения огня. "Участники подчеркнули важность отвода тяжелого вооружения, разведения сил и средств, а также обеспечения безопасности гражданской инфраструктуры, в том числе школ, детских садов и больниц", - добавил дипломат.-0-