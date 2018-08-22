ТКГ договорилась о "школьном перемирии" в Донбассе с 29 августа

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа сегодня приняла заявление о прекращении огня в связи с началом учебного года. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

В заявлении говорится, что ТКГ при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня с 00.01 29 августа. "Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивости режима прекращения огня", - подчеркивается в нем. Они также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату.

Посол призвал стороны выразить поддержку этому решению на высшем политическом уровне. Мартин Сайдик также отметил посредническую деятельность СММ ОБСЕ по обеспечению режима тишины. Он напомнил, что благодаря ее поддержке в отдельные районы Донецкой области успешно доставлена первая партия запасных частей и техники для мобильного оператора Vodafone, ведутся работы по восстановлению магистрального кабеля в Станице Луганской.

Следующий раунд переговоров по ситуации на востоке Украины в Минске запланирован на 5 сентября.-0-