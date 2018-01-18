ТКГ остается единственным постоянным форматом по разрешению конфликта на востоке Украины - Сайдик

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) остается единственным постоянным форматом по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат, в частности, выразил надежду, что 2018 год станет решающим для воплощения минских соглашений. "Сегодня мы согласовали календарь наших будущих встреч до конца лета. Хочу отметить, что ТКГ остается единственным постоянным форматом по решению конфликта на востоке Украины, который работает над решением и решает такие актуальные проблемы, как, например, обмен удерживаемыми", - заметил Мартин Сайдик.

Следующее заседание контактной группы состоится в среду, 31 января.-0-