Трансграничное сотрудничество способствует эффективному развитию регионов - Мослер-Тернстрем

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трансграничное сотрудничество - ключевой фактор и рабочий инструмент, способствующий социальному и экономическому развитию регионов Беларуси и Украины. Об этом заявила председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем во время пленарного заседания I Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле, передает БЕЛТА.
"I Форум - отличная платформа для дальнейшего сотрудничества регионов Беларуси и Украины. Трансграничное сотрудничество - ключевой фактор и рабочий инструмент, способствующий социальному и экономическому благополучию регионов, а также возможность нивелировать возникающие разногласия. Особо важно, что в форуме принимают участие руководители двух стран", - сказала Гудрун Мослер-Тернстрем. Оценивая масштабы белорусско-украинского форума, она подчеркнула, что Конгресс местных и региональных властей Совета Европы ставит ту же задачу, что и форум, только в пределах европейского пространства, а также в рамках границ 47 стран - членов Совета Европы. Украина включена в их число. "Беларусь пока не входит в состав Совета, однако надеюсь, что станет членом нашей большой семьи", - отметила Гудрун Мослер-Тернстрем.
Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы прибыла на I Форум регионов Беларуси и Украины по приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы объединяет представителей более 200 тыс. административно-территориальных единиц 47 стран - членов СЕ.-0-
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