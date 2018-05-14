14 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Центр правовой информации Беларуси открылся в столице Таджикистана Душанбе на базе Таджикского технического университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующее соглашение в Душанбе подписали замдиректора Национального центра правовой информации Беларуси Вячеслав Бекета и ректор университета Хайдар Одиназода.

Вячеслав Бекета и Хайдар Одиназода

Как было отмечено, создание центра правовой информации важно в первую очередь для студентов, которые обучаются на совместных с белорусскими вузами факультетах и впоследствии будут продолжать обучение в Беларуси. Однако его помощью смогут воспользоваться все желающие, в том числе представители бизнеса.

Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов подчеркнул, что центр будет не просто способствовать обмену информации. "В современном мире каналов для обмена информацией достаточно. Наверное, это немного большее. Это и обмен технологиями, контакты специалистов. И очень важно, что здесь будет прикладной аспект, касающийся Евразийского экономического союза, - отметил посол. - Сейчас Таджикистан находится на непростом пути определения своих внешнеэкономических приоритетов. Приобщение к практической базе того, что уже наработал ЕАЭС, будет иметь хороший прикладной эффект".

Олег Иванов

Вячеслав Бекета также отметил важность того, что правовая информация Беларуси доступна и за ее пределами. В настоящее время центры, обеспечивающие беспрепятственный доступ граждан к белорусскому законодательству, функционируют в Польше, Латвии, Литве, Италии, России, Венгрии, Пакистане, Чехии, Сербии, Китае, Кыргызстане, Казахстане и Молдове.

Созданный на базе Таджикского технического университета центр эталонной правовой информации призван стать одной из площадок, где все заинтересованные лица могут не только ознакомиться с функционирующими на территории Беларуси информационно-правовыми ресурсами, получить навыки работы с ними, но и внести свой вклад в их развитие, выработку наиболее продуктивных подходов к использованию достижений в сфере права и информатизации для укрепления взаимопонимания и сотрудничества.

Доступ к правовой информации в центре будет обеспечиваться с помощью системы "ЭТАЛОН-ONLINE".-0-

Фото Максима Гучека