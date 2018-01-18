Центральный аппарат МИД Беларуси по итогам оптимизации сокращен на треть

18 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Центральный аппарат МИД по итогам оптимизации сокращен на треть. Об этом по завершении рабочей встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сокращение уже произошло. Центральный аппарат сокращен примерно на треть. И загранучреждения на 15%", - сказал министр.

По его словам, подходы с главой государства относительно оптимизации деятельности МИД и системы дипломатической службы в целом были согласованы еще ранее. "Была поставлена задача работать не числом, а умением. В результате на сегодняшний день центральный аппарат МИД значительно сокращен. Но это ни в коей мере не позволяет говорить о том, что эффективность деятельности снизилась. Наоборот, мы выстроили структуру нашего центрального аппарата таким образом, что это позволяет эффективно решать те задачи, которые ставит глава государства", - отметил Владимир Макей.

Аналогичный подход применяется в отношении загранучреждений. "В текущем году предстоит оптимизировать их работу. Будут сокращены несколько загранучреждений", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что будет уделено большее внимание работе в тех странах, взаимодействие с которыми приносит большую отдачу. "Поэтому главе государства были доложены подходы относительно дальнейшего совершенствования работы наших загранучреждений. Эти подходы одобрены, и поручено уделять особое внимание работе в опорных точках на всех континентах", - рассказал Владимир Макей.

Президент также поручил в контексте оптимизации разработать систему морального стимулирования сотрудников дипломатической службы. "Мы работаем над этим. В следующем году планируется отметить 100-летнюю годовщину со дня создания дипломатической службы Беларуси. Президент поручил внести конкретные предложения на сей счет", - сказал министр.-0-