Церемония гашения конверта с логотипами ЦУР состоялась в Минске

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония гашения конверта с логотипами Целей устойчивого развития состоялась в Минске на полях Регионального форума национальных координаторов по ЦУР, передает корреспондент БЕЛТА.

Художественной основой специального штемпеля стал национальный логотип ЦУР. На конверте изображена национальная версия символов 17 ЦУР на английском и белорусском языках. Тираж составил 30 тыс.

Это совместный проект Министерства связи и информатизации, РУП "Белпочта". Он реализован при взаимодействии с представительством ООН в Беларуси, МИД, парламентом.

В церемонии гашения приняли участие первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, премьер-министр Андрей Кобяков, министр иностранных дел Владимир Макей, национальный координатор Беларуси по достижению ЦУР, вице-спикер Совета Республики Марианна Щеткина.

Региональный форум национальных координаторов в Минске 21-22 февраля собрал делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обмениваются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсуждают проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Такой диалог будет содействовать распространению лучшей мировой практики и инновационных подходов в сфере достижения ЦУР, станет платформой для создания региональной сети национальных координаторов по ЦУР.-0-

Фото Максима Гучека