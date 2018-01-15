ЦИК Беларуси планирует участвовать в мониторинге президентских выборов в РФ

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители ЦИК Беларуси планируют участвовать в мониторинге президентских выборов в России, сообщила в интервью БЕЛТА председатель Центральной комиссии Лидия Ермошина.

"Если будет приглашение, поедем. Предварительно оно уже получено - госпожа Памфилова (председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. - Прим. БЕЛТА), поздравляя меня с Новым годом, сообщила, что соответствующее приглашение будет направлено в ближайшее время. В принципе, поеду не я, надо направлять новичков, поэтому планируется, что в Москву будут направлены секретарь Центральной комиссии вместе с членом комиссии", - отметила Лидия Ермошина.

Она также рассказала, что один из граждан Республики Беларусь, который постоянно пытается участвовать в избирательных кампаниях, особенно президентских, направил Элле Памфиловой по электронной почте письмо, где попросил зарегистрировать его кандидатом в президенты РФ на основании того, что он гражданин Союзного государства. "Мне этот гражданин направил копию своего электронного письма", - проинформировала руководитель Центризбиркома.

Очередные выборы на высший государственный пост пройдут в России 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-