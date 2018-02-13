13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Беларуси примет участие в наблюдении за выборами Президента России, сообщила сегодня журналистам председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина отметила, что в мониторинге президентских выборов в России примут участие два представителя ЦИК Беларуси - секретарь Елена Дмухайло и член Центризбиркома Ирина Целиковец. Они будут работать как по приглашению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, так и в составе миссии СНГ.

"Наши наблюдатели будут как бы в двух ипостасях. С одной стороны они будут гостями ЦИК, с другой - подпишут заявление, которое сделает миссия СНГ по итогам наблюдения за выборами Президента Российской Федерации", - пояснила руководитель ЦИК.

Очередные выборы на высший государственный пост пройдут в России 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.-0-