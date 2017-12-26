ЦИК отмечает интенсивную работу национальных наблюдателей на местных выборах в Беларуси

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время кампании по выборам депутатов местных Советов отмечается интенсивная работа национальных наблюдателей. Об этом заявила сегодня в видеообращении на сайте ЦИК председатель Центральной комиссии Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

Руководитель ЦИК рассказала, что на данный момент избирательные комиссии зарегистрировали более 1,5 тыс. национальных наблюдателей. Причем наибольшую активность, по ее словам, проявили общественные объединения. В лидерах БРСМ, РОО "Белая Русь", Белорусское общественное объединение ветеранов. "Выборы в Беларуси проходят под интенсивным наблюдением со стороны местных наблюдателей", - отметила Лидия Ермошина.

Сейчас избирательная кампания в Беларуси находится на этапе выдвижения тех, кто претендует на депутатский мандат. Подписи собирают более 17,5 тыс. инициативных групп. Заявки на их регистрацию были удовлетворены на 99,9%, подчеркнула председатель ЦИК. Местные власти приняли широкие и беспрецедентные демократические меры по обеспечению работы инициативных групп в максимально свободных условиях. В Минске, например, разрешили собирать подписи в подземных переходах - с учетом сложных погодных условий.

Она подчеркнула, что избирательная кампания проводится в соответствии с законом, свободно, демократично. Так, в белорусские суды было подано только шесть жалоб, связанных с вопросами регистрации и образования избирательных комиссий. Все они были отклонены. В ЦИК поступила только одна жалоба, в основном же сюда обращаются за разъяснением законодательства.

Участки для голосования в Беларуси были образованы 16 декабря. Информацию о них с указанием границ, места нахождения участковой комиссии и помещения для голосования местные власти опубликовали в печати раньше срока, обозначенного в календарном плане по подготовке и проведению выборов. "Благодаря этому политические партии и общественные объединения имели возможность своевременно и не спеша выдвинуть представителей в состав участковых избирательных комиссий", - отметила Лидия Ермошина. В последний день подачи документов, 31 декабря, местные власти организуют для этого дежурства.

Сейчас в Беларуси идет выдвижение кандидатов в депутаты. Этот этап завершится 8 января. Местные выборы пройдут 18 февраля. В общей сложности будет распределено чуть более 18 тыс. мандатов.-0-