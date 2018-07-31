Туристический потенциал Пекина презентован в Доме дружбы

31 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Туристический потенциал Пекина презентован сегодня в Доме дружбы во время открывшейся здесь фотовыставки, посвященной китайской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул на мероприятии инспектор Комитета по развитию туризма города Пекина Ши Аньпин, нынешний год знаменателен тем, что особое внимание уделяется развитию двустороннего туристического обмена. Он обратил внимание, что данная презентация призвана рассказать как можно больше о преимуществах китайской столицы для белорусских туристов.

Ши Аньпин рассказал, что в 2019 году в Китае состоится всемирная выставка "ЭКСПО", в 2020 году Всемирный конгресс досуга, в 2022-м - зимние Олимпийские игры. Эти важные мероприятия привлекут огромное количество гостей из-за рубежа. Как надеются китайские представители, белорусы также будут в их числе.

В свою очередь советник посольства Китая в Беларуси Ло Джаньхуэй выразил мнение, что сотрудничество между двумя странами с каждым годом развивается все более стремительно. Он подчеркнул важность того, что белорусская сторона уделяет большое внимание развитию этого направления и выразил уверенность, что в перспективе туристические контакты станут еще более активными.

На мероприятии состоялась презентация китайской компании Air China, которая с 2015 года осуществляет прямой авиарейс Пекин-Минск. Представители компании рассказали о преимуществах, которые они предоставляют своим пассажирам. Всего компания осуществляет авиарейсы в 16 европейских стран.

Фотовыставку представили Комитет по развитию туризма города Пекина, культурно-деловой центр "Ювизит".-0-