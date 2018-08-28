Туркменистан презентовал концепцию своего председательства в СНГ в 2019 году

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туркменистан подготовил концепцию своего председательства в СНГ в 2019 году, сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

В Исполкоме СНГ прошло заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества. На его полях Туркменистан представил проект Концепции своего председательства в СНГ в следующем году. "Туркменистан серьезно и основательно подходит к будущему председательству, концепцией которого предусматривается проведение множества мероприятий в рамках Содружества. В частности, это заседание Совета глав государств СНГ, которое предполагается провести в октябре 2019 года в Ашхабаде, заседание Совета глав правительств стран СНГ, которое планируется на конец мая следующего года, заседание Совета министров иностранных дел и ряд других форумов Содружества, что пройдут на территории Туркменистана", - рассказал Сергей Лебедев.

По его словам, в год председательства Туркменистана в СНГ запланировано проведение различных культурных мероприятий, спортивных молодежных форумов. Тем более, что для этого у Туркменистана имеется хорошая спортивная база.

"Уверен, что постпреды одобрительно отнесутся к мероприятиям, которые Туркменистан планирует провести в год своего председательства в 2019 году в СНГ", - резюмировал Сергей Лебедев. -0-