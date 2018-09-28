28 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Туркменистан примет председательство в СНГ в 2019 году. Об этом по итогам заседания в узком составе Совета глав государств Содружества заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.
Сопредседателями будут Таджикистан и Узбекистан.
Принято решение, что следующее заседание Совета глав государств пройдет 11 октября 2019 года в Ашхабаде.-0-
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