28 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Туркменистан примет председательство в СНГ в 2019 году. Об этом по итогам заседания в узком составе Совета глав государств Содружества заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сопредседателями будут Таджикистан и Узбекистан.

Принято решение, что следующее заседание Совета глав государств пройдет 11 октября 2019 года в Ашхабаде.-0-