Участие в избирательной гонке может стать для молодого поколения хорошей практикой - Ермошина

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в избирательной гонке может стать для молодого поколения хорошей практикой. Такое мнение высказала журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина согласилась с тем, что 18-летний человек вряд ли сможет составить конкуренцию директору крупного предприятия. "Конкурировать, конечно, тяжело. И конкуренция не очень-то удается, скорее всего, не удается вообще. По большому счету для молодых людей это (участие в избирательной гонке. - Прим. БЕЛТА) - такие мастер-классы, они учатся политике. Это очень хорошо. Например, когда это студенты БГУ, для них это практика. Студент юрфака будет знать, как изнутри все происходит", - сказала председатель ЦИК.

К тому же, по ее словам, дело не только в конкуренции. Что 18-летний студент сможет дать избирателю-бабушке, которая к нему придет и попросит похлопотать насчет пенсии, задалась риторическим вопросом Лидия Ермошина.

В целом интерес избирателей к выборам есть, отметила председатель ЦИК. Многие избиратели обращаются с просьбой, чтобы было организовано голосование на дому.

Кампания проходит организованно и спокойно, добавила она. Есть отдельные попытки создать скандал, но в целом избирательная кампания идет в штатном режиме.-0-