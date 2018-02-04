Участие в региональном форуме национальных координаторов по ЦУР в Минске подтвердили 25 государств

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже 25 государств подтвердили свое участие в региональном форуме национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития, который пройдет в Минске. О подготовке к мероприятию рассказала национальный координатор по достижению ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина на канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Региональный форум национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития ООН из стран Европы и СНГ "Построение партнерства в поддержку национальных усилий в области устойчивого развития" пройдет в Минске 21-22 февраля. "Уже 25 государств подтвердили свое участие. И поступило очень много заявок от международных организаций", - сказала Марианна Щеткина. По ее словам, желание присоединиться выразила и немецкая сторона во время визита белорусской делегации в Германию для обсуждения вопросов по теме ЦУР и изучения немецкого опыта в их достижении.

Во время встреч в ФРГ на разных уровнях обсуждались конкретные направления взаимодействия двух стран, достигнута договоренность по ряду проектов. "17 февраля планируется ответный визит по приглашению нашей делегации. Будут встречи в Минэкономики, Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды по проекту развития регионов через призму ЦУР с конкретными практическими предложениями и финансированием", - уточнила зампред Совета Республики.

"Германия занимает лидирующее положение в достижении ЦУР, потому что по ряду целей они начали работать еще в 2002 году и приняли первую программу устойчивого развития. А сейчас Повестка-2030, как еще называют платформу действий до 2030 года, объединила очень много направлений и взаимосвязанных амбициозных задач, которые просто должны обеспечить рост благосостояния людей, достойную жизнь каждого человека", - отметила Марианна Щеткина.

Беларусь уже приступила к работе по имплементации ЦУР на национальном уровне. Сформирована архитектура управления процессом по достижению 17 целей Повестки-2030. А также параллельно ведется информационная работа, призванная объединить усилия не только государственного сектора, но и бизнеса, общественных объединений и всего населения. Именно поэтому, считает Марианна Щеткина, важно объяснить доступно и популярно, что такое ЦУР и почему для их достижения необходимо участие каждого.

"Возьмем простые примеры: выбросы отходов, загрязнение атмосферы, питьевой воды - все это должно быть сведено к минимуму. А лучше, если этого вообще не будет. Важно, какой мы оставим планету будущим поколениям, - сказала Марианна Щеткина. - Если рассмотреть Цели устойчивого развития, они универсальны и интегрированы. Их можно разбить на пять составляющих - это люди, мир, планета, развитие и партнерство".-0-