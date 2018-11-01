Участники Основной группы МКБ подчеркивают важность укрепления доверия в регионе

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности подчеркивают важность укрепления доверия в регионе, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники обсудили тему контроля над вооружениями, в рамках дискуссии шла речь и о путях обеспечения безопасности в мире и регионе. Свою позицию по этим вопросам озвучили представители Беларуси, России, США, Германии и других стран, а также международных организаций.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. Первоначально мероприятие задумывалось как форма диалога между ФРГ и США по вопросам политики безопасности. Со временем оно начало привлекать все большее внимание представителей политических и военных кругов других стран. В настоящее время конференция является одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире по вопросам политики безопасности и сотрудничества в военной сфере. В нем принимают участие политики высшего звена, главы государств стран Европы, США и Азии, руководители военных ведомств, руководство НАТО и ОБСЕ, эксперты по вопросам безопасности, представители военно-промышленных концернов, ведущие журналисты. С каждым годом все больший интерес к форуму проявляют деловые круги.

Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Встречи проходят в формате эксклюзивного закрытого диалога высокого уровня с привлечением широкого круга участников. Они являются продолжением Мюнхенской конференции и в определенной степени задают тон последующей на ней дискуссии. Традиционно фокусом внимания основной группы является архитектура безопасности региона, в котором проводится встреча. Последняя прошла 8 мая 2017 года в Вашингтоне (до этого заседания были в Москве, Пекине, Дохе, Нью-Дели, Вене, Тегеране, Аддис-Абебе).-0-