Украина накануне без объяснений предупредила о неучастии в заседании СМИД СНГ - Гуминский

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Украины без объяснений предупредило о нежелании участвовать в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя Исполкома - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский в кулуарах заседания СМИД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приглашали все государства Содружества, Украину в том числе. Постпред Украины вчера учетно проинформировала, что получила известие от МИД, что украинская сторона принимать участие в этом мероприятии не будет. Объяснений нет", - сказал Виктор Гуминский.

По его словам, в Исполнительном комитете СНГ до последнего ждали ответа Украины и надеялись на ее участие в заседании Совета министров иностранных дел. "Мы, конечно, хотели бы ее видеть как соседку Беларуси и в целом страну-участницу. К сожалению, на данный момент этого нет. Буквально вчера под вечер мы получили сообщение, что Украина не примет участия", - отметил первый заместитель председателя Исполкома.

Виктор Гуминский также рассказал, что, несмотря на игнорирование практически всех мероприятий Содружества и неуплату взносов, никаких документов о выходе из СНГ Украина не подавала. "Иногда они присылают ноты по тем или иным вопросам, которые мы берем в производство и направляем странам-участникам, информируя о позиции Украины", - добавил он.-0-