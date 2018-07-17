Украина сохраняет участие в работе органов СНГ в качестве наблюдателя - Лебедев

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина сохраняет участие в работе органов СНГ в качестве наблюдателя, сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень надеемся, что Украина активизирует свое участие в интеграционном сотрудничестве", - сказал глава Исполкома СНГ.

Сергей Лебедев обратил внимание на аналитический материал Института мировой экономики и международных отношений, который был размещен на сайте Исполкома СНГ. "Ученые четко на фактах показывают, что выход из СНГ очень сильно ударит по экономическим интересам Украины", - отметил он.

Председатель Исполкома СНГ напомнил также об издержках в гуманитарной сфере. "Россия, Украина и Беларусь связаны миллионами братских, родственных уз, дружеских контактов, и, естественно, выход Украины из СНГ усложнит и перемещение граждан на пространстве Содружества. Нам бы этого очень не хотелось", - подчеркнул Сергей Лебедев.

По его словам, никаких официальных документов о планируемом выходе Украины из СНГ в Исполкоме СНГ пока не получали. "Чему мы очень рады", - добавил Сергей Лебедев.-0-