28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина закрыла в августе свое представительство при уставных органах Содружества, сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последнее время ничего нового не произошло. Единственное, мы с сожалением констатируем, что в августе Украина закрыла свое представительство при уставных органах Содружества. Контакт у нас с Украиной остается. Мы его осуществляем в Минске через посольство Украины в Беларуси. Там выделен специальный сотрудник, и ничего трагического здесь я не вижу. У нас 10 лет назад была такая ситуация, когда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии и представлял интересы Украины при уставных органах СНГ при Исполкоме. Мы все надеемся, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве", - сказал Сергей Лебедев.-0-