Украине будет направлено приглашение для участия в заседании СГП СНГ в Астане

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украине будет направлено приглашение для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане в ноябре, сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством-участником, поэтому мы приглашения и документы направляем во все государства, в том числе в Украину. А участвовать или не участвовать - это решение принимать руководству Украины", - сказал Сергей Лебедев.

В повестку дня заседания СГП войдет 15 вопросов. "Как всегда, это важные вопросы, отражающие различные направления нашего взаимодействия. В их числе подписание 3 важных соглашений по укреплению сотрудничества в СНГ: по обеспечению готовности на случай ядерной аварии и взаимопомощи при ликвидации последствий, о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях стран СНГ, об осуществлении совместной деятельности в области использования космического пространства в мирных целях. Кроме того, традиционно состоится обмен мнениями по актуальным вопросам экономического и гуманитарного сотрудничества на пространстве Содружества", - отметил он.

Сергей Лебедев подчеркнул, что такие встречи позволяют главам правительств обменяться мнениями и дать оценку тому, что достигнуто, высказать пожелания относительно развития взаимодействия в СНГ. "Ряд вопросов будет посвящен финансовому обеспечению деятельности СНГ, будет утвержден бюджет на следующий год, подведены итоги выполнения бюджета в этом году", - добавил Сергей Лебедев.

Как ожидается, заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Астане 2 ноября.-0-