В Беларуси искренне приветствуют решение узбекской стороны об открытии посольства в Минске - Макей

23 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Владимир Макей отметил, что в Беларуси искренне приветствуют решение узбекской стороны об открытии посольства Узбекистана в Минске. Стороны сошлись во мнении, что этот шаг будет способствовать развитию всего комплекса белорусско-узбекских отношений, в том числе в таких сферах взаимного интереса, как промышленность и производственная кооперация, инвестиционное сотрудничество, сельское хозяйство и образование.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4592 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0055 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2428 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN