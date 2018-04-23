В Беларуси искренне приветствуют решение узбекской стороны об открытии посольства в Минске - Макей

23 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей отметил, что в Беларуси искренне приветствуют решение узбекской стороны об открытии посольства Узбекистана в Минске. Стороны сошлись во мнении, что этот шаг будет способствовать развитию всего комплекса белорусско-узбекских отношений, в том числе в таких сферах взаимного интереса, как промышленность и производственная кооперация, инвестиционное сотрудничество, сельское хозяйство и образование.-0-