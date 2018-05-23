В Беларуси каждым нервом чувствуют накал противостояния между странами - Макей

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси каждым нервом чувствуют накал сегодняшнего противостояния между странами. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на открытии в Минске международного форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в Беларуси каждым нервом чувствуем накал сегодняшнего противостояния, оказывающего крайне негативное воздействие на все аспекты нашей жизни: политические экономические, социальные. Поэтому всем нам нужен ответ, как сделать так, чтобы положение государств между центрами силы - in between - стало не проклятием судьбы, как это не раз бывало в прошлом, а фактором развития, сотрудничества и процветания", - сказал Владимир Макей.

Он отметил, что сегодня роль и значение как раз небольших и средних государств, расположенных на стыках Европейского союза и ЕАЭС, НАТО и ОДКБ, иных международных и региональных организаций, становится более значимой, приобретает дополнительную ценность в условиях резко возросших противоречий на международной арене. "Может, не все с этим согласятся. Может, кому-то это не нравится, в первую очередь большим геополитическим игрокам", - допустил министр.

Сегодня на политическом уровне в первую очередь говорят о вызовах и угрозах, о новых стенах непонимания и взаимных подозрений. "Поэтому так важно, чтобы нынешняя конференция в равной мере была посвящена не только анализу, но и поиску путей решения проблем. И в этом, на мой взгляд, ее главный смысл. Надо разговаривать, вести диалог, искать и предлагать взаимоприемлемые решения, даже если, условно говоря, мы в ответ будем слышать только эхо", - уверен Владимир Макей.-0-