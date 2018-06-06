В Беларуси прорабатывается идея национального форума по ЦУР

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный форум по устойчивому развитию планируется провести в Беларуси для более широкого привлечения населения к работе над Повесткой-2030. Об этом заявила сегодня национальный координатор по достижению ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина на региональной конференции по устойчивому развитию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы запланировали отдельное мероприятие для СМИ, чтобы обучить работе с Целями устойчивого развития. Кроме того, есть идея провести национальный форум по устойчивому развитию и привлечь население Беларуси к обсуждению этой темы, - сказала Марианна Щеткина. - Очень важно переключить сознание общества на глобальные цели в локальном масштабе. Ведь все большое начинается с малого. Давайте рассуждать в масштабах страны, отрасли, своего рабочего места".

В ходе дискуссии участники конференции отметили, что необходимы юридические механизмы участия граждан и институтов гражданского общества в процессах разработки программ и документов, связанных с достижением ЦУР, их реализации, мониторинга и оценки достигнутых результатов. Нужно конкретизировать участие органов местного самоуправления, особенно на уровне сельсоветов, в решении проблем устойчивого развития территорий. Национальный форум поможет определить эти позиции с учетом мнения самих граждан.

Конференция по устойчивому развитию "Стратегии и партнерство для достижения ЦУР" проходит 6-7 июня в Минском международном образовательном центре им. Й.Рау. В ней участвуют 270 представителей госорганов, бизнеса, общественных организаций и инициатив из Беларуси и Германии, а также представители международных организаций. Более половины аудитории конференции приехали из регионов. Это люди, которые активно содействуют устойчивому развитию на своих территориях, предприятиях, в организациях и инициативах.-0-