В Берлине обсудят взаимодействие между Беларусью и ФРГ по достижению ЦУР

25 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопросы налаживания взаимодействия между Беларусью и ФРГ в сфере достижения Целей устойчивого развития будут обсуждены в Берлине. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Данная тема будет рассмотрена 28 января - 1 февраля во время визита в Германию белорусской делегации под руководством национального координатора по достижению Целей устойчивого развития Марианны Щеткиной. В состав делегации войдут члены Совета по устойчивому развитию, парламентарии, представители белорусского внешнеполитического ведомства. Делегация проведет встречи с руководством Бундестага ФРГ, Министерства труда и социальных вопросов, Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов, Министерства иностранных дел и ряда иных германских ведомств и организаций.

Кроме того, планируется рассмотреть вопросы расширения парламентских контактов. Члены белорусской делегации также ознакомятся с передовым опытом Германии в области устойчивого развития.-0-