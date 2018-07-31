В борьбе с торговлей людьми важно объединение международных усилий - Купчина

31 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В борьбе с торговлей людьми важно объединение международных усилий. На это обратила внимание посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина на мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, которое организовано под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Венском международном центре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Елена Купчина отметила важность партнерства, объединяющего государства, международные организации, научные и деловые круги, средства массовой информации, гражданское общество в борьбе с торговлей людьми. Она подчеркнула, что работа может быть результативна только при условии адекватной финансовой поддержки предпринимаемых усилий и акцентировала в этой связи важную роль целевого фонда ООН для жертв торговли людьми.

Постпред Беларуси отметила работу ОБСЕ, которая, совместно со структурой "ООН-Женщины", примет в 2019 году сопредседательство в Межведомственной координационной группе по борьбе с торговлей людьми.

Елена Купчина привлекла внимание к инициативам Беларуси, успешно реализованным в ООН, в том числе на площадке Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также в ОБСЕ.

Заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор УНП ООН Юрий Федотов особо отметил лидирующую роль Беларуси в работе Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, которая на сегодняшний день включает 21 государство.

На мероприятии также состоялась презентация выпущенного Отделением ООН в Вене специального набора из десяти почтовых марок, посвященных тематике борьбы с торговлей людьми.-0-