В геополитической повестке дня появилось слишком много конфронтации - Шадурский

30 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. В геополитической повестке дня на современном этапе появилось слишком много конфронтации. На это обратил внимание декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский сегодня в ходе круглого стола по инновациям в международных исследованиях "Геополитическая повестка 2018", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам профессора, политический и экономический дисбаланс в мире усугубляется, чему способствует немало факторов. При этом он убежден, что именно политическая дискуссия призвана находить общие точки соприкосновения и способствовать обдуманному и взвешенному принятию политических решений в сфере международных отношений. "Необходимо всемерно способствовать тому, чтобы сохранять стабильность в мире", - подчеркнул Виктор Шадурский.

В свою очередь доцент кафедры дипломатической и консульской службы ФМО, кандидат исторических наук Ольга Лазоркина отметила, что на сегодняшний день обстановка в мире накалилась, налицо резкое противостояние ведущих держав и массированная информационная война.

На мероприятии затрагивался широкий спектр актуальных тем современной международной повестки дня. Речь шла в том числе о нынешнем непростом этапе взаимоотношений между Россией и Западом, о европейской и евразийской интеграции, о политике США. Широко затрагивалась также китайская тематика, в том числе изменений в Конституции КНР и усиливающейся роли Китая на международной арене.

Мероприятие было организовано Центром международных исследований факультета международных отношений Белорусского государственного университета. -0-