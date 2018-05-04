4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июне планируется визит Президента Беларуси в Китай для участия в саммите ШОС, сообщил сегодня китайским журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Мясникович проинформировал, что в июне 2018 года планируется очередной визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай для участия в саммите ШОС в Циндао. "Полагаем, что состоится встреча на высшем уровне с Председателем КНР Си Цзиньпином, что позволит также обсуждать многие актуальные вопросы двусторонних отношений", - сказал Михаил Мясникович.
Он отметил, что главы государств коснутся глобальных задач в целом и выработки соответствующих подходов.-0-
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