В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на Беларусь

16 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с "Белая Россия" и "Белоруссия" на "Беларусь". Об этом сообщает на своей странице в твиттере Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, передает БЕЛТА.
"Беларусь - не Белая Россия", - отметил в своем аккаунте дипломат.
Официальное название государства - Республика Беларусь, что законодательно закреплено в Конституции.-0-
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