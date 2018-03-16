В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на Беларусь

16 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с "Белая Россия" и "Белоруссия" на "Беларусь". Об этом сообщает на своей странице в твиттере Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, передает БЕЛТА.

"Беларусь - не Белая Россия", - отметил в своем аккаунте дипломат.

Официальное название государства - Республика Беларусь, что законодательно закреплено в Конституции.-0-