В концепцию развития СНГ предлагается включить меры по сопряжению с ЕАЭС

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В концепцию дальнейшего развития СНГ предлагается включить меры по сопряжению с ЕАЭС. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель директора первого департамента стран СНГ МИД России Андрей Грозов, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению российской стороны, в работе над актуализацией концепции речь, прежде всего, должна идти об экономическом сотрудничестве в Содружестве. "С учетом того, что создан Евразийский экономический союз, перед нами стоит задача вести работу по сопряжению деятельности двух интеграционных объединений", - сказал он. Это позволит избежать создания дополнительных барьеров в торгово-экономических отношениях между государствами, которые входят в Содружество, но не являются членами ЕАЭС, добавил дипломат.

Андрей Грозов подчеркнул, что к рассмотрению вопросов об актуализации концепции нужно подходить очень взвешенно. "Многие положения сохраняют свою действенность и в настоящее время. Нам необходимо учесть последние моменты в развитии многостороннего сотрудничества в СНГ", - пояснил представитель МИД России. При этом кардинальных изменений, по его словам, в документ вносить не планируется.

Как сообщалось, в Минске проходит заседание экспертной группы, которая рассматривает предложения по актуализации концепции дальнейшего развития СНГ. На встрече эксперты намерены изучить предложения, поступившие от Беларуси и Кыргызстана, а также Исполкома СНГ.

Концепция дальнейшего развития СНГ была принята в октябре 2007 года. Она ознаменовала качественно новый этап в деятельности Содружества. Этот программный по своей сути документ призван решить главную задачу - повысить практическую отдачу от интеграционного сотрудничества.

Он предусматривает эволюционное совершенствование СНГ, сохранение многопрофильного характера Содружества, гармоничное развитие всех имеющихся и новых областей взаимодействия. В качестве основной цели СНГ определено формирование в долгосрочной перспективе интегрированного экономического и политического объединения заинтересованных государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого его участника.-0-