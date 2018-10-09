В Кремле подтвердили участие Путина в Форуме регионов Беларуси и России

9 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Кремле подтвердили участие Президента России Владимира Путина в V Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве, сообщает БЕЛТА.
"12 октября в Могилеве состоится пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России, в котором примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко", - говорится в сообщении, распространенном кремлевской пресс-службой.
Тема форума - "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". По традиции на мероприятии будут присутствовать руководители Совета Республики Национального собрания Беларуси, Совета Федерации Федерального собрания России, Постоянного комитета Союзного государства, главы ряда министерств и ведомств, исполнительных и законодательных органов государственной власти субъектов России и областей Беларуси, представители крупного бизнеса, общественных и научных организаций.
Перед пленарным заседанием Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную встречу, добавили в Кремле.-0-
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