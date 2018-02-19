В местные Советы в Беларуси избраны 18 110 депутатов - предварительные данные ЦИК

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В местные Советы в Беларуси избраны 18 110 депутатов. Такая информация опубликована на сайте ЦИК утром 19 февраля, сообщает БЕЛТА.
Согласно предварительным сведениям ЦИК, число избранных депутатов в местные Советы составило 18 110 человек. Выборы проходили в 18 111 избирательных округах.
В Беларуси 18 февраля состоялись выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работали в штатном режиме. Они были открыты до 20.00. -0-
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