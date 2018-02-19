В местные Советы в Беларуси избраны 18 110 депутатов - предварительные данные ЦИК

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В местные Советы в Беларуси избраны 18 110 депутатов. Такая информация опубликована на сайте ЦИК утром 19 февраля, сообщает БЕЛТА.

Согласно предварительным сведениям ЦИК, число избранных депутатов в местные Советы составило 18 110 человек. Выборы проходили в 18 111 избирательных округах.

В Беларуси 18 февраля состоялись выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работали в штатном режиме. Они были открыты до 20.00. -0-

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выборы в местные Советы депутатов В качестве кандидатов в депутаты зарегистрировались 22,2 тыс. человек. В общей сложности участники кампании борются за немногим более 18 тыс. мандатов.

Явка избирателей на местных выборах в Беларуси превысила 77% По предварительным данным Центризбиркома, в Беларуси проголосовало 77,05% избирателей. В Брестской области явка составила 79,16%, в Витебской - 84,49%, в Гомельской - 80,76%, в Гродненской - 79,81%, в Минской - 77,97%, в Могилевской - 82,26% и в Минске - 61,41%.