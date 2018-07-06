В МИД назвали резолюцию СПЧ ООН по Беларуси абсурдом по замыслу и по сути

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятая 6 июля резолюция Совета по правам человека ООН является абсурдом по замыслу и по сути. Это говорится в опубликованном сообщении на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Резолюция является абсурдом по замыслу и по сути. Мы отвергаем этот документ как политизированный и искажающий реальное положение дел в нашей стране", - подчеркнули в МИД.

В министерстве назвали показательным тот факт, что в поддержку резолюции выступило меньшинство членов Совета по правам человека. Из 46 членов СПЧ проголосовали против и воздержались 27 участников. "К сожалению, подобное политическое манипулирование становится в последнее время весьма распространенной практикой в деятельности ряда международных структур. Более того (и это выглядит комично), резолюция принята на фоне серьезных проблем с правами и свободами человека в государствах, которые ее внесли и голосовали в поддержку", - обратили внимание в пресс-службе ведомства.

"Инициаторам пора признать, что и резолюция, и так называемый спецдокладчик - это затасканные механизмы, которые полностью дискредитировали себя в работе с Беларусью. Более бесполезного инструмента по данной теме сложно придумать", - убеждены в МИД.

В сообщении отмечается, что в мире нет государств с идеальной ситуацией в сфере прав человека. Над совершенствованием правозащитных направлений постоянно работает и Беларусь, в том числе в различных форматах с внешними партнерами.

"Мы по праву считаемся одной из наиболее стабильных стран региона. Беларусь на деле последовательно подтверждает свою открытость и готовность к равноправному диалогу и конструктивному взаимодействию. Ожидаем от наших партнеров такого же подхода, который позволил бы достичь гораздо большего прогресса", - резюмировали в министерстве.-0-