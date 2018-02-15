В Минск на региональный форум национальных координаторов по достижению ЦУР прибудут 54 высоких представителя

15 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Минск на региональный форум национальных координаторов по Целям устойчивого развития из стран Европы и Центральной Азии прибудут 54 высоких представителя. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие пройдет 21-22 февраля. Беларусь инициировала проведение этого форума, потому что уверена в необходимости практического сотрудничества представителей стран, которые отвечают за работу по достижению глобальных Целей устойчивого развития на национальном уровне.

Минский форум вызвал значительный международный интерес. Для участия в нем в Беларусь прибудет первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед. Программой ее визита помимо форума запланирован ряд официальных встреч и иных мероприятий.

В минском форуме также примет участие заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгaерова. Участниками мероприятия станут заместители руководителей ЮНИДО, ФАО, ЮНКТАД, ЮНЭЙДС, высокие представители практически всех агентств системы ООН, руководство Всемирного банка, ЕБРР, а также Евразийской экономической комиссии. "Всего ожидается прибытие в Минск 54 высоких представителей. Их направляют не только названные международные организации, но и порядка 40 стран Европы и Центральной Азии", - сказал Дмитрий Мирончик.

"Несколько слов о тематике мероприятия. Как вы знаете, на саммите ООН 2015 года была принята Повестка дня устойчивого развития (так называемая Повестка-2030). Появление этого глобального стандарта потребовало от всех государств пересмотра и конкретизации национальных планов и механизмов достижения устойчивого развития общества, - отметил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства. - В целях формирования четкого механизма реализации Повестки-2030 и осуществления общей координации деятельности по достижению Беларусью Целей устойчивого развития глава государства назначил национального координатора. Им стала заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Она возглавила Совет по устойчивому развитию, в который вошли представители руководства ряда государственных органов и организаций. К работе Совета привлекаются представители НПО, исследовательских структур, бизнес-ассоциаций, международных организаций. Сформирована тематическая парламентская группа".

Подходы Беларуси к достижению Целей устойчивого развития сформулированы в добровольном национальном докладе об осуществлении Повестки-2030, который был представлен национальным координатором в июле 2017 года в штаб-квартире ООН в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. То есть Беларусь продвинулась в реализации Повестки дня устойчивого развития и в организационном, и в содержательном плане.

Дмитрий Мирончик подчеркнул, что Беларусь готова делиться опытом работы по достижению Целей устойчивого развития. "Поэтому мы предложили идею о координации, обмене опытом и партнерстве для устойчивого развития. Этой теме и посвящен региональный форум. Участники мероприятия обменяются опытом, передовыми практиками и уроками, которые извлекли страны на пути к выполнению Повестки дня устойчивого развития", - заявил он.

Форум позволит заложить основу для создания региональной сети национальных координаторов как партнерской платформы для тех, кто вовлечен в практическую работу по достижению Целей устойчивого развития.-0-