В областных Советах депутатов конкурс на один округ в среднем составляет 2,4 - ЦИК

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На местных выборах 2018 года конкурс в областных Советах депутатов на один округ составляет в среднем 2,4 человек на место, сообщила сегодня председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире программы "Актуальный микрофон" Первого национального канала Белорусского радио.

Как отметила Лидия Ермошина, местные выборы являются наиболее сложными с технической точки зрения, на местах нужно собрать и обработать довольно большой объем данных, в связи с чем точное количество выдвиженцев по всей Беларуси пока не приводится. К настоящему времени регионы смогли представить информацию о количестве выдвинутых кандидатов только по областным Советам, а также по городу Минску. "Если сравнивать их с выборами четырехлетней давности, можно сказать, что выдвиженцев в ходе данной избирательной кампании по регионам в целом больше. То есть в среднем 2,4 кандидата на один избирательный округ в областные Советы, в Минский городской совет - более 6 человек претендуют на одно место", - рассказала председатель ЦИК.

По ее словам, среди тех, кто изъявил желание баллотироваться на депутатский пост, представители различных слоев общества и профессий. Это индивидуальные предприниматели, ремесленники, руководители товариществ собственников. Есть и безработные. При этом наиболее активно выдвигались представители сферы образования, культуры и здравоохранения.

Лидия Ермошина обратила внимание, что самыми инициативными на этапе выдвижения стали участники политической кампании по городу Минску, в чем большая заслуга городских властей, которые создали для этого "прекрасные условия". Например, было предоставлено максимально большое количество мест для организации пикетов по сбору подписей. Более того, с учетом погодных условий было разрешено проводить их даже в подземных переходах, где, как правило, общественно-массовые мероприятия не допускаются. Кроме того, именно в столице активно протекает партийная жизнь.

В настоящее время на местных выборах проходит регистрация кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва, этот этап продлится по 18 января. По словам председателя Центризбиркома, регистрация - не одномоментный акт, и это связано главным образом с тем, что все кандидаты, начиная с районного уровня, сдают декларации о доходах и имуществе, которые тщательно проверяют уполномоченные службы. Декларации о доходах зарегистрированных кандидатов будут обязательно доведены до сведения избирателей, заверила Лидия Ермошина.

После регистрации кандидаты вправе приступать к ведению предвыборной агитации - использовать для этого средства массовой информации, изготавливать и распространять агитационные печатные материалы, проводить массовые мероприятия в уведомительном порядке (собрания, митинги, пикетирование), встречаться с избирателями и т. д. Помощь в ведении агитации кандидатам могут оказывать их доверенные лица (доверенных лиц может быть до пяти у каждого претендента на депутатский пост).

Агитация продлится по 17 февраля включительно. На следующий день, 18 февраля, пройдут местные выборы. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.

На предыдущих местных выборах в 2014 году кандидатами в депутаты в Беларуси были выдвинуты 22,7 тыс. человек.-0-

Избиркомы при регистрации кандидатов в депутаты могут простить им погрешности в документах Лидия Ермошина напомнила, что в настоящее время (до 18 января) комиссии проверяют поданные потенциальными кандидатами в депутаты документы, на основании чего будут приниматься решения о регистрации.