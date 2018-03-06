В ООН поддержат инициативу Беларуси по созданию партнерской сети координаторов ЦУР

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретариат Организации Объединенных Наций поддержит инициативу Беларуси по созданию партнерской сети координаторов по ЦУР. Об этом шла речь на встрече постоянного представителя Беларуси при ООН Валентина Рыбакова с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Амина Мохаммед выразила признательность по итогам своего визита в Минск в феврале для участия в Региональном форуме координаторов по Целям устойчивого развития (ЦУР). Первый заместитель Генсека ООН высоко оценила инициативу Беларуси по созданию партнерской сети координаторов по ЦУР, заверив в поддержке со стороны Секретариата организации этого нового формата партнерства. Амина Мохаммед также подчеркнула необходимость распространения опыта создания и деятельности Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов в Минске, который она посетила во время своего пребывания в Беларуси.
Валентин Рыбаков поблагодарил Амину Мохаммед за личное участие в минском форуме и заверил в намерении Беларуси продолжить взаимодействие со странами региона для их вовлечения в реализацию белорусской инициативы.
Стороны наметили дальнейшие совместные шаги для распространения итогов минского форума и организации практического содействия Секретариата ООН в создании партнерской сети координаторов по ЦУР.-0-
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