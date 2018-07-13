В ООН презентовали опыт и наработки стран ЕАЭС в достижении ЦУР

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия презентовала опыт и наработки стран ЕАЭС в области достижения Целей устойчивого развития на сессии "Реализация ЦУР: опыт регионов" во время политического форума высокого уровня Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Экономическая интеграция - дополнительный фактор, позволяющий государствам, участвующим в региональных экономических объединениях, достичь ЦУР быстрее", - отметила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, комментируя основные выводы доклада ЕЭК о достижении ЦУР в регионе ЕАЭС, который был представлен в ООН в прошлом году​. Она подчеркнула, что в тех сферах, где интеграционное взаимодействие теснее, наблюдается лучшая динамика роста показателей устойчивого развития.

Анализ экономических процессов в ЕАЭС через призму устойчивого развития придал импульс системной работе по таким направлениям, как разработка системы статистических показателей для анализа ЦУР, методологии оценки интеграционного развития и системы индикаторов интеграции, а также оценка инклюзивности роста экономик. "Итоги анализа в области устойчивого развития находят отражение в нашей практической ежедневной работе, в том числе в рекомендациях, которые ЕЭК направляет правительствам государств ЕАЭС", - заявила Татьяна Валовая.

На мероприятии выступили руководители всех региональных комиссий ООН: Экономической комиссии для Латинской Америки, Экономической комиссии для Африки, Экономической и Социальной комиссии для Западной Азии, Экономической комиссии для Европы, Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана. Они сошлись во мнении, что региональное измерение для достижения Целей устойчивого развития является важнейшим направлением, которое поможет выстроить эффективную и скоординированную работу в этой области. Усилия на уровне регионов логично дополняют национальные треки и позволяют увереннее двигаться к целям, установленным ООН. Свою позицию также озвучили представители государств и региональных экономических объединений, в том числе ЕС и Африканского союза.

В пресс-службе ЕЭК отметили, что Евразийский экономический союз стал первым региональным экономическим объединением, представившим доклад о ходе достижения Целей устойчивого развития по отдельному региону.-0-