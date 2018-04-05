В парламенте Беларуси изучают возможность синхронного принятия законопроектов на двух госязыках

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палате представителей Беларуси сегодня проходит круглый стол, где парламентарии и эксперты обсуждают возможные изменения в законотворчестве, передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк рассказал о вариантах, которые обсуждаются сегодня в парламенте. Можно, например, синхронно издавать законопроекты на белорусском и русском языках, или вносить документ на одном из них, а после принятия утверждать официальный канонический перевод.
Сейчас одни законы принимаются на русском, другие - на белорусском, и нет официальных переводов. "Поэтому когда цитируют норму Кодекса о культуре, например, то делают это на белорусском языке, на котором он принят", - пояснил депутат.
В Беларуси два государственных языка. По итогам референдума 1995 года русскому был придан равный с белорусским статус.
Парламентарий обратил внимание, что языковая ситуация в Беларуси не уникальная. Два языка используются, например, в Ирландии и Финляндии, три - в Бельгии.-0-
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