В первый день досрочного голосования участие в местных выборах приняли 4,44% избирателей Беларуси

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день досрочного голосования на выборах депутатов местных Советов Беларуси проголосовали 4,44% граждан, внесенных в списки избирателей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ЦИК.

В Брестской области 13 февраля проголосовали 3,4% избирателей, в Витебской - 4,73%, в Гомельской - 4,18%, в Гродненской - 3,86%, в Минской - 4,09%, в Могилевской - 4,68% и в городе Минске - 5,76%.

Проголосовать досрочно можно будет по 17 февраля включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Как пояснили в Центризбиркоме, такое право предоставлено избирателям, которые в день выборов не будут находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на участок для голосования в день выборов не требуется. Тем, кто 18 февраля будет за рубежом, в ЦИК рекомендуют при наличии возможности проголосовать досрочно, поскольку в отличие от выборов Президента и депутатов Палаты представителей на выборах в местные Советы создание участков для голосования за пределами страны не предусмотрено.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Кандидатами в депутаты, по последним данным, было зарегистрировано более 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-