В Турции будут рады визиту белорусской стороны на высшем уровне - посол

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции будут рады визиту белорусской стороны на высшем уровне. Об этом заявила сегодня журналистам посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть приглашение на предстоящие месяцы со стороны Президента Турецкой Республики в адрес Президента Республики Беларусь. Мы будем очень рады видеть Президента Беларуси Александра Лукашенко у себя в стране", - сказала посол.

Она уточнила, что конкретная дата визита зависит от графиков работы глав государств. "Существует вероятность, что в текущем году из Турции в Беларусь также будут организованы визиты на высоком уровне", - отметила дипломат.

Кезбан Нилвана Дарама напомнила о визите в Беларусь в 2016 году Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также подчеркнула активизацию после него двустороннего сотрудничества в 2017-2018 годах. По ее словам, рост показала как торговая, так и инвестиционная активность двух стран. Так, в первом полугодии текущего года двусторонний товарооборот показал рост на уровне 14%. "Мы почти достигли цели, поставленной главами государств в 2016 году, в $1 млрд во взаимной торговле", - сказала посол.

Как сообщалось, во время визита в Беларусь в 2016 году Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны смогут поднять товарооборот до $1 млрд.

В сентябре текущего года глава турецкого правительства Бинали Йылдырымом отметил развитие торговых отношений и перспективу выхода на объем в $1 млрд в двустороннем товарообороте к концу года.-0-