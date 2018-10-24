В высших эшелонах власти Китая формируется устойчивое отношение к Беларуси - Рудый

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В высших эшелонах власти Китая формируется устойчивое отношение к Беларуси. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый заявил в интервью ТАСС, сообщает БЕЛТА.

Дипломат обратил внимание на активное развитие политического сотрудничества между странами. По словам Кирилла Рудого, его важным индикатором являются взаимные визиты.

"Ежегодные встречи президентов - "ледоколы", которые прокладывают путь. Проходят и заседания межправительственных комитетов, комиссий. В этом году у нас было еще два больших визита - вице-председателя Китая Ван Цишаня, и Чжао Лэцзи - главы Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Все это визиты высокого уровня, подчеркивающие, что формируется устойчивое отношение к Беларуси в высших эшелонах власти Китая", - отметил посол.

Кирилл Рудый заметил, что между Александром Лукашенко и Си Цзиньпином сложились очень дружественные личные отношения еще до того, как нынешний лидер Китая стал Председателем КНР. "Он в 2010 году приезжал в Минск в статусе заместителя председателя КНР - были длительные формальные и неформальные беседы. Там, кстати, родилась идея создания Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Поэтому политическая атмосфера, безусловно, она играет важную роль в белорусско-китайских отношениях", - рассказал собеседник.

"Мы даже иногда проводим параллель, что в Азии есть Пакистан, который исторически дружит с Китаем, ну, а мы за 26 лет дипотношений постепенно стали таким надежным другом и соратником Китая в Европе. Вся эта политическая атмосфера уже впиталась и в простых белорусов - все знают, что наши страны и главы двух государств дружат", - добавил дипломат.-0-

Рудый рассказал о первых итогах безвизового режима с Китаем Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый заметил, что пока страна не рассматривается для Китая как некая точка для конечного пребывания.