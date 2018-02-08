"Важно доверять друг другу" - Макей о российских контрольных мерах на границе с Беларусью

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная белорусско-российская граница - общее достояние и ответственность. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил в интервью газете "Известия", сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"Здесь важно доверять друг другу. Поэтому мы четко и для кого-то нелицеприятно реагируем на односторонние немотивированные шаги, под которые задним числом подверстывается "угроза белорусского безвиза", - сказал министр.- В конце концов, мы же не устраивали скандала, скажем, из-за того, что только в 2016 году между Россией и Китаем было совершено 760 тыс. поездок в рамках группового безвизового туробмена. Все их участники вовремя вернулись? Никто до Бреста не доехал?"

Владимир Макей подчеркнул, что принцип открытости границы и ряд других важных договоренностей в этой сфере закреплены международными договорами между Беларусью и Россией. "О несоблюдении этих обязательств, а также о рисках ущемления прав белорусских граждан мы и заявляли. Наша озабоченность была услышана. С 1 января 2018 года российской стороной внесены изменения в правила пограничного режима. Белорусским гражданам не потребуется получения пропусков или предъявления каких-либо документов для въезда и нахождения в погранзоне, прилегающей к белорусско-российской границе. При себе, как и прежде, необходимо будет иметь белорусский паспорт", - отметил глава МИД.

Наряду с этим он констатировал, что есть и другие вопросы, реализацию которых белорусская сторона будет отслеживать и, если такая необходимость возникнет, совместно обсуждать с российскими коллегами.

"Что касается граждан третьих стран, то сегодня ведется активный диалог с российскими коллегами по проекту Соглашения о взаимном признании виз и иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан на территории государств - участников Союзного государства. Текстом соглашения, помимо прочего, предусматривается урегулирование вопросов пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран. Этот двусторонний межправительственный документ мы планируем подписать в ближайшее время", - заявил Владимир Макей.

Министр заверил, что к обеспечению безопасности Беларусь, как и Россия, относится с особым вниманием. Он выразил уверенность, что существующий в настоящее время пограничный контроль на внешней границе государств - участников Договора о создании Союзного государства является оптимальным и достаточным, а диалог по этой теме нужно и дальше строить на взаимном доверии.

Владимир Макей согласился с тем, что совместная с Россией граница в последние годы стала предметом постоянных обсуждений на различных уровнях, особенно в контексте введенных российской стороной контрольных мер по отношению к гражданам третьих стран.

В этой связи министр отметил безосновательность утверждений о необходимости усиления контроля на границе в связи с вводом Беларусью 5-дневного безвизового въезда для граждан 80 государств. Якобы тем самым были созданы условия для проникновения разных враждебных элементов, причем не только в Беларусь, но и в Россию. "Это не так", - подчеркнул глава МИД.

Владимир Макей привел ряд доводов в поддержку своего утверждения. Во-первых, российская сторона ввела контроль на совместной границе за год до издания в Беларуси указа № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", а именно в начале 2016 года.

"При этом огород начали городить там, где двадцатью годами ранее, в 1996-м, торжественно демонтировали пограничные столбы. И за эти двадцать лет ни одного, еще раз повторю - ни одного случая, когда через Беларусь в Россию попали бы иностранцы, представляющие угрозу для ее национальной безопасности, - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства. - С этим режимом границы мы прошли через бурные 90-е годы, через более поздний период конфликтов в различных регионах мира. То есть и хронология в критике в адрес Беларуси хромает, и с реальными поводами для обвинений тоже проблемы".

"Мы бережем нашу границу, наш внешний периметр, как общий рубеж Союзного государства. Работаем по единому с россиянами списку "запретников". Если от кого-то исходит террористическая угроза, то он в любом случае к вам через нас не попадет - будет у Беларуси визовый режим или безвизовый режим въезда с государством его происхождения", - заявил министр.-0-