Вэй Фэнхэ: Беларусь и Китай стали железными братьями

6 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Китай стали железными братьями. Этот факт на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко подчеркнул член Центрального военного совета, член Госсовета, министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ, передает корреспондент БЕЛТА.

Китайский министр отметил огромные успехи Беларуси на пути государственного строительства. "Вы внесли весомый вклад в развитие двусторонней дружбы. Наши страны являются добрыми друзьями и партнерами. И под вашим руководством с Председателем Си Цзиньпином наши страны уже стали железными братьями", - сказал Вэй Фэнхэ.

Он поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи и передал приветствие и добрые пожелания от имени Председателя КНР Си Цзиньпина.-0-