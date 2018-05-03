Великобритания не планирует открывать визовый центр в Минске

3 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Великобритания не планирует открывать свой визовый центр в Минске. Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб сегодня на медиазавтраке, передает корреспондент БЕЛТА.
Британская сторона не видит целесообразности в открытии такого центра, заявила дипломат. "Нет планов по открытию визового центра", - сказала Фионна Гибб.
При этом она отметила, что открыть британскую визу несложно, главное, внимательно прочитать все необходимые рекомендации. На открытие, к примеру, гостевой визы требуется 15 рабочих дней.-0-
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