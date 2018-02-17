Венесуэльские наблюдатели отмечают хороший уровень организации досрочного голосования на местных выборах в Беларуси

17 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Венесуэльские наблюдатели отмечают хороший уровень организации досрочного голосования на выборах местных депутатов в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Венесуэлы в Минске.

Дипломаты посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь, аккредитованные в качестве международных наблюдателей для мониторинга выборов депутатов местных Советов 28-го созыва, 13-17 февраля посетили ряд избирательных участков в Минске.

Посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Боггиано Периччи наблюдал за ходом досрочного голосования на избирательных участках №21 и №23. По результатам наблюдения он отметил хорошую организацию процесса голосования со стороны участковых избирательных комиссий. Участки открывались в установленное время, урны были опломбированы. Не было проблем со списками избирателей, созданы комфортные условия как для участников голосования, так и для работы наблюдателей.

"Все это говорит о том, что была проведена большая предварительная работа. Члены избирательных комиссий были открыты к диалогу, с готовностью отвечали на все вопросы наблюдателей", - заметил Хосе Боггиано Периччи. По его мнению, такая практика, как досрочное голосование и голосование на дому, являются дополнительными гарантиями избирательных прав граждан. Избирательное законодательство Венесуэлы, например, не предусматривает такую возможность.

Глава дипломатической миссии Венесуэлы также встретился с несколькими кандидатами в депутаты. В частности, он поинтересовался, какие методы и средства для агитации они считают самыми эффективными.

Дипломат пришел к выводу, что агитационные мероприятия кандидатов и процесс досрочного голосования в Беларуси проходят в спокойной обстановке.-0-