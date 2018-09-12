Викторин: ЕС запустит в Беларуси новый проект по экономической поддержке местных инициатив

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС запустит в Беларуси новый проект по экономической поддержке местных инициатив. Об этом глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин заявила на конференции "Опыт применения территориально ориентированного подхода в Республике Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы вскоре запустим проект по экономическому местному развитию стоимостью $7 млн, - сказала Андреа Викторин. - Фокус будет делаться непосредственно на предпринимателях, малых и средних предприятиях, местных бизнес-инкубаторах и социальных предприятиях, для того чтобы стимулировать экономические возможности на районном и областном уровнях".
Глава представительства отметила, что также планируется выделить 5 млн евро на финансирование стартапов, кластерных инициатив, проекты, имеющие социальный эффект.
Новый проект станет продолжением проекта "Содействие развитию на местном уровне", который завершится в текущем году, добавила она.
В беседе с журналистами Андреа Викторин сказала, что проект по финансированию местных инициатив находится на этапе подготовки.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5128 BYN
|2.51 BYN
|2.52 BYN
|USD
|2.1681 BYN
|2.168 BYN
|2.175 BYN
|RUB
|3.1129 BYN
|3.115 BYN
|3.13 BYN