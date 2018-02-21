Викторин отметила высокую мотивацию Беларуси в достижении ЦУР

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин отметила высокую мотивацию Беларуси в достижении Целей устойчивого развития. Об этом она заявила журналистам перед открытием Регионального форума национальных координаторов по достижению ЦУР в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждая страна накопила определенный опыт, которым можно и нужно делиться, - сказала Андреа Викторин. - Такие мероприятия, как этот форум, служат прекрасной платформой для обмена знаниями и наработками. Беларусь активно участвует в этой работе, и хочу отметить большую мотивацию в вашей стране, большую заинтересованность".

Андреа Викторин также отметила, что в Беларуси реализуется немало проектов при поддержке ЕС, которые также направлены на достижение многих из 17 глобальных целей на региональном и национальном уровнях.

Повестку-2030 государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, на решение проблем, связанных с изменением климата. Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Выстроена национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. Работа в сфере достижения ЦУР проводится государством во взаимодействии с бизнес-кругами, гражданским обществом и международными организациями.

Региональный форум национальных координаторов проходит в Минске 21-22 февраля. Он собрал делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.-0-