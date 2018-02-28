Vodafone готов участвовать в решении проблем с мобильной связью в Донбассе - Сайдик

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Vodafone на переговорах в Минске заявил о готовности участвовать в решении проблем с мобильной связью на востоке Украины. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат проинформировал, что сегодня в заседании экономической рабочей группы по приглашению ТКГ принял участие представитель оператора мобильной связи Vodafone в Украине. "Он заверил, что компания готова участвовать в решении проблем с обеспечением мобильной связью отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал Мартин Сайдик.

С этой целью стороны договорились о сотрудничестве, посредниками выступят ТКГ и ОБСЕ. Спецпредставитель организации в контактной группе приветствовал это решение и призвал стороны приложить все усилия для скорейшего восстановления мобильной связи, так необходимой населению Донбасса.-0-